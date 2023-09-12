مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: كثافة السكان في درنة رفعت أعداد الضحايا

كشف اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن السلطات الليبية تحاول الآن معالجة تداعيات إعصار "دانيال" الذي انتهى وآثاره كانت كارثية، وتحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإيواء سكان فقدوا منازلهم، والبحث عن أشخاص فقدوا تحت الأنقاض.

وأضاف المحجوب خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا أحد كان يتوقع حجم هذه الكارثة، خاصة أن ليبيا ليست منطقة كوارث، إضافة إلى أن السدود والبنية التحتية الليبية كانت تتلاءم مع طبيعة المناخ والطقس في ليبيا.

ونوه مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، بأنه هذه المرة كان الأمر مختلفًا تمامًا، فقد آثار كارثة شديدة، والمياه كميتها كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن الكثافة السكانية في منطقة درنة أسهمت في ارتفاع أعداد الضحايا.

وأكد أن ليبيا تواجه كارثة كبيرة جدًا جراء العواصف والسيول التي ضربت البلاد، مشيرًا إلى أن ليبيا الفترة الماضية كانت مشغولة بمحاربة الإرهاب، والآن تم البدء في برامج التنمية ومعالجة الحقبة الماضية.

وتابع :"للأسف لم نصل لمرحلة كل البنية التحتية، لذلك البنية التحتية تحتاج إلى إعادة نظر في بعض المناطق لمواجهة مثل هذه الكوارث التي أصبح العالم الآن يلاحظها بشكل كبير بسبب التغير المناخي".