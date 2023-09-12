اتحاد الطائرة يتفقد صالة ستاد القاهرة قبل نهائي البطولة الأفريقية

تفقد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة الصالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي التي ستستضيف مباراة مصر والجزائر في نهائي البطولة الأفريقية المقامة حالياً بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين مصر والجزائر في السابعة من مساء غد الأربعاء ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتواجد رفقة المهندس ياسر قمر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد وهاني فكري رئيس لجنة المراسم وعضو لجنة الإعاشة.

اطمأن قمر على كافة الاستعدادات واللمسات الأخيرة قبل النهائي القاري مما يدل على اهتمام اللجنة المنظمة للخروج بالبطولة بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر في القارة الأفريقية بعد النجاح المبهر لتنظيم الحدث على أرض مصر الذي نال إشادة جميع وفود الدول المشاركة.

يذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

تضم قائمة الفراعنة في البطولة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.