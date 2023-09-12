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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة العالمية بالمغرب: أولوياتنا البحث عن الناجين ثم معالجة آثار الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب
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قالت الدكتورة مريم بيكدلي ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، إن المغرب يحتاج إلى مساعدات كبيرة لا سيما في مجال الطوارئ وإنقاذ الأطفال والسيدات، مبدية استعداد المنظمة للمساعدة والتعاون لدعم المنكوبين جراء الزلزال، الذي وقع منذ أيام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يتعاونون مع المنظمات الأممية لمساعدة المغرب إثر كارثة الزلزال، موضحة أن كل الإمكانات والموارد متاحة لدعم المغرب.

وأوضحت أن السلطات نشرت الكثير من فرق البحث والمساعدات لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وأولوياتنا هي تكثيف البحث عن ناجين تحت الأنقاض ثم معالجة الجرحى والمتضررين، بجانب تجهيز عديد من الأدوات الطبية اللازمة لمساعدة متضرري.

وكانت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد توقعت أن المغرب يواجه خسائر محتملة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة من البلاد، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا للأرقام التي أعلنتها هذه الهيئة.

الدكتور مريم بيكدلي ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب الزلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
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