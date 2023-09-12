30 عاما على رحيله.. "سيرة حب" جسدت قصة حياة الملحن بليغ حمدي

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الثلاثاء، بالذكرى الثلاثين على رحيل الملحن بليغ حمدي، والذي يعد أحد أبرز الموسيقيين في الوطن العربي، حيث أتقن العزف على آلة العود وهو في التاسعة من العمر، وتتلمذ على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية.

تعاون "حمدي" مع العديد من الفنانين من بينهم: شادية، ونجاة، وصباح، ومحمد رشدي، وعزيزة جلال، وميادة الحناوي، وسميرة سعيد، وهاني شاكر، وعلي الحجار، وغيرهم.

اهتم "حمدي" خلال مشواره الفني بالمسرح الغنائي، وقدم خلاله عدة مسرحيات غنائية وأوبرتات استعراضية أهمها: "مهر العروسة"، و"تمر حنة"، و"ياسين ولدي"، ووضع الموسيقى التصويرية لكثير من الأفلام، والمسرحيات، والمسلسلات التليفزيونية، والإذاعية، و موسيقى الأفلام: "إحنا بتوع الأتوبيس، وشيء من الخوف، وأبناء الصمت، والعمر لحظة، ومسافر بلا طريق، وآه يا ليل يا زمن، وأضواء المدينة"، ومن المسرحيات: "ريا وسكينة، وزقاق المدق، وتمر حنه" ومن المسلسلات "بوابة الحلواني" وكان آخر ما قام بتلحينه في حياته، ويعد هذا اللحن هو أكثر ما ساعد على نجاح المسلسل، وكان سببا في شهرته وشعبيته.

وفي مطلع العام 2019، قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيرة حب"، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، ومن إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية التابعة للبيت، والذي حقق نجاحا كبيرا طوال مدة عرضه.

تناول العرض المسيرة الفنية في حياة الموسيقار بليغ حمدي، وعلاقته بكبار الفنانين أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والعندليب عبدالحليم حافظ، وردة، وغيرهم، كما تسلط الضوء على العديد من المحطات الهامة لحياته، وإعلان براءته في قضية السيدة التي انتحرت بشقته، ويعد العرض عودة للأصالة وإحياء ذكرى رموز الفن في مصر.

جسد الفنان إيهاب فهمي شخصية الموسيقار بليغ حمدي، وهذا الدور يتناول محطات بليغ حمدي الفنية، والخاصة، وقد تناول هذه الشخصية من قبل في مسلسل "العندليب" الذي عُرض في العام 2006، والذي تناول حياة العندليب عبدالحليم حافظ، قدم خلاله "فهمي" دور بليغ حمدي ببراعة ويسر.

وقد شارك في بطولة العمل الفنانين: إيهاب فهمي، ومروة ناجي، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، وشريف عواد، وأحمد الأمير، ونهلة خليل، وسمية درويش، ورشا سامي العدل، وأحمد محمد الشريف، وشيكو، وعمرو أصلان، وعماد عبدالمجيد، وسيد عبدالرحمن، ديكور محمد الغرباوي، خدع إيهاب جمعة، إضاءة شريف البرعي، مكياج إسلام عفيفى، توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبو اليزيد، مخرج منفذ محمد شافعي، وهاني عبدالهادي، ومن تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.

في حين شارك العرض في المسابقة الرسمية في الدورة الثانية عشرة، من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، والتي حملت هذه الدورة اسم المخرج الراحل "كرم مطاوع"، حيث طالب الفنان إيهاب فهمي باستبعاده من التسابق في المسرحية، وذلك لكونه مديرا لفرقة المسرح الكوميدي حتي لا يتسبب في الإحراج لأي جهة وإتاحة الفرصة لزملائه المشاركين في المهرجان.