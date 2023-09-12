إعصار دانيال.. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين بمدينة درنة الليبية

قال الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن عشرة آلاف شخص أصبحوا في عداد المفقودين بعد فيضانات غير مسبوقة في ليبيا ، مع اتضاح حجم الأضرار التي لحقت بمدينة درنة الساحلية حيث انهار سدان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدلى تامر رمضان، مبعوث ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بهذا الرقم خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، واصفا عدد القتلى بأنه "ضخم".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن طارق الخراز، المتحدث باسم الإدارة التي تسيطر على شرق ليبيا، أن عدد القتلى يتجاوز 5200 شخص. وقال عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في الإدارة، إنه يتوقع أن يتضاعف هذا العدد. وقال عثمان عبد الجليل لقناة "المسار" إن "عدد المفقودين بالآلاف، ومن المتوقع أن يصل عدد القتلى إلى 10 آلاف".

لقد جرفت المياه أحياء بأكملها في درنة. وتراكمت أكثر من 700 جثة في المقبرة في انتظار التعرف على هوياتها.

وقال جليل: “الوضع في مدينة درنة أصبح أكثر مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لعدد الضحايا”. "كان من الصعب الوصول إلى العديد من الأحياء."

وقال هشام شكيوات، وزير الطيران المدني، إن الوضع في درنة كارثي. وقال شكيوات في تصريحات لرويترز عبر الهاتف بعد زيارة للمدينة “ الجثث ملقاة في كل مكان – في البحر وفي الوديان وتحت المباني”. "لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفت. لقد انهارت العديد من المباني”.

وأضاف أن الحصيلة النهائية ستكون "كبيرة حقا".

وكان المواطنون اليائسون يناشدون وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات حول أقاربهم المفقودين. وكان الكثيرون غاضبين من بطء وتيرة جهود الإغاثة، وبدأت التحقيقات بشأن التحذيرات التي صدرت في السابق من أن سدود الوادي في المدينة بحاجة إلى إعادة الإعمار.

وكان تقرير صدر عام 2022 في إحدى المجلات الأكاديمية حذر من أنه إذا تكرر فيضان يعادل فيضان عام 1959، فإنه “من المرجح أن يتسبب في انهيار أحد السدين، مما يجعل سكان الوادي ومدينة درنة عرضة للخطر بسبب ارتفاع خطر الفيضانات".

وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من الاقتتال السياسي والفساد والتدخل الخارجي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالحاكم القديم معمر القذافي وأدت فيما بعد إلى وفاته. وقد فشلت المحاولات التي امتدت منذ عقد من الزمن لتشكيل حكومة موحدة فاعلة، وبدلاً من ذلك تتمركز حكومتان متنافستان تدعمهما ميليشيات خاصة بهما في طرابلس في الغرب وطبرق في الشرق.

لقد تضاءل الاستثمار في الطرق والخدمات العامة، وكان هناك حد أدنى من التنظيم للبناء الخاص.

وتوجهت طائرة إمدادات طبية طارئة تحمل 14 طنا من الإمدادات والأدوية والمعدات وأكياس الجثث و87 من الكوادر الطبية وشبه الطبية إلى بنغازي لدعم المناطق المتضررة من الفيضانات، حسبما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس عبد الحميد. دبيبة، يوم الثلاثاء.

وقال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمير الحرب المسؤول عن الجيش في الشرق، والذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة ومصر، إن المساعدات وصلت أيضًا.

وأدت الفيضانات التي سببتها العاصفة دانيال إلى انقطاع كامل للاتصالات وقطع الاتصال بالإنترنت في درنة. وتعرضت أحياء بأكملها على ضفة نهر فائض للدمار وجرفتها المياه.

ولم يتلق السكان أي تحذير فوري من أن السدود معرضة لخطر الانفجار. وسبق أن أصدر المهندسون تحذيرات عامة بشأن خطر انفجار السدود والحاجة الملحة لتعزيز دفاعاتها.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يطلبون المساعدة ويصرخون بينما اجتاحت المياه الموحلة منازلهم. وأظهر مقطع فيديو آخر السيول تجتاح السيارات في الشوارع التي تحولت إلى أنهار.