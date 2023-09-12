فيتوريا يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة تونس

حرص البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الاجتماع بلاعبي الفريق فى فندق الإقامة وقبل التوجه الى ملعب المباراة لمواجهة منتخب اونس وديا بعد قليل ، ضمن المباراة الخاصة من التحضيرات لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وشدد فيتوريا على تنفيذ الجمل التي درسها اللاعبون خلال أيام المعسكر الماضية لتثبيتها في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

وكان قد حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي فى الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.