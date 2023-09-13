الليلة.. منتخب الطائرة يواجه الجزائري في نهائي بطولة أفريقيا بالقاهرة

يلتقي في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، منتخب مصر الأول لكرة الطائرة للرجال أمام نظيره منتخب الجزائر في نهائي البطولة الأفريقية المقامة حالياً بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويدخل منتخب الفراعنة لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الرجولي الذي قدمه أمام منتخب الكاميرون العنيد أمس الأول في دور النصف نهائي والفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط للضيوف .

ورغم قوة منتخب الكاميرون الذي أطاح بتونس من ربع النهائي وأخرجه من البطولة التى يحمل لقبها آخر ثلاث نسخ متتالية إلى أن منتخب مصر تفوق نجومه وقدموا ملحمة واستحقوا الفوز بجدارة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/13

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ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي ليبيا والكاميرون في الخامسة من مساء اليوم وتأتي أهمية هذه المواجهة منح الفائز بطاقة العبور والتأهل لكأس العالم مع طرفي النهائي منتخبي مصر والجزائر .

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن منتخب مصر كان على قدر المسئولية وحقق فوزا مستحقا أمام الكاميرون ونجح في تحقيق أكثر من هدف الأول الوصول للمباراة النهائية وثانيا التأهل لبطولة العالم المقبلة وثالثا زيادة حظوظ الفراعنة في المنافسة على بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس بالإضافة لإسعاد الجماهير الغفيرة التى حرصت على الزحف خلف المنتخب ومؤازرته بقوة.

وأعرب تامر بيبرس عضو اتحاد الكرة الطائرة ورئيس البعثة في البطولة عن سعادته الكبيرة للوصول للنهائي وتفوق الفراعنة ونجاحهم في إسعاد الشعب المصري وتقديمهم أداء رجولي خلال مشوارهم بالبطولة.

وقدم حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة التهنئة للجهاز الفني واللاعبين بعد الصعود للنهائي، مؤكداً أن المنتخب تفوق على نفسه واستحق الفوز والوصول للنهائي وحجز بطاقة التأهل لبطولة العالم .

كما وجه عابد الشكر لكافة اللجان المنظمة للبطولة مؤكدا أن مصر نجحت في الخروج بالحدث الأفريقي بشكل أكثر من رائع بشهادة جميع الوفود المشاركة.

كما وجه عابد الشكر لرجال الأمن ومسئول شركة تذكرتي والجمهور المصري الذي ساند وشجع المنتخب بقوة وأسهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الكاميرون.

جدير بالذكر أن قائمة الفراعنة تضم كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.