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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

في زيارة هي الأولى من نوعها.. رئيس نواب الأردن يتوجه غدًا إلى بريطانيا لبحث التعاون البرلماني

أحمد الصفدي
أحمد الصفدي
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توجه رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، على رأس وفد نيابي إلى العاصمة البريطانية لندن، بدعوة رسمية من رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل، حيث يجريان مباحثات رسمية، غدًا الأربعاء، في مقر البرلمان.

وتعد زيارة الصفدي، التي تستمر ثلاثة أيام، الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين الصديقين، فهي الأولى لرئيس مجلس نواب أردني، وتأتي تعزيزًا للتعاون البرلماني المشترك وتعبيرًا عن التقدير الكبير لمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

وطبقًا لبيان مجلس النواب الأردني، من المقرر أن يلتقي الصفدي في زيارته مع رئيس مجلس اللوردات جون ماكفول، ويحضر جانبًا من جلسة مجلس العموم؛ لمناقشة أسئلة مع رئيس الحكومة البريطاني، كما يجتمع مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ومع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، كذلك يجتمع مع مسؤولين في مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، ويلتقي كذلك أبناء الجالية الأردنية في لندن.

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