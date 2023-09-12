رئيس أكاديمية العلوم والتكنولوجيا يتفقد هناجر مدينة دمياط الجديدة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، زيارة ميدانية إلى مدينة دمياط للأثاث، حيث كان فى استقبالهما اللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة المدينة.

تفقد هناجر مدينة دمياط للأثاث

تم استهلال الزيارة بعقد اجتماع مصغر لاستعراض الخطة الموضوعة لتطوير المدينة التي تضم ٥٤ هنجر تحتوي على ١٣٤٨ ورشة على مساحة ١٢٩ ألف م٢ ومنطقة صناعية و أيضًا مركز تكنولوجيا الأثاث، هذا إلى جانب منطقة استثمارية ، تضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية ومركزا للمؤتمرات وفنادق ومولا تجاريًا ومركز تعليم فنى ومنطقة إدارية وخدمية ، وكذلك بحث إستراتيجية التعاون مع الأكاديمية لإعداد دراسات تساهم فى وضع خارطة طريق للتطوير و إعادة تخطيطها كمنطقة استثمارية فى إطار المزايا التنافسية التى تتمتع بها المدينة .

كما تفقدت المحافظ و رئيس الأكاديمية مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة للإطلاع على إمكانات المركز و ادراجه ضمن الدراسة لتعزيز دوره لتقديم خدمات التدريب والدعم الفنى .

وأوضحت " المحافظ " أن المحافظة حريصة على التعاون مع الجهات المختلفة والاستفادة من الخبرات والامكانات التى تمتلكها الأكاديمية لوضع تصور مخطط ومدروس لتطوير المدينة فى ضوء خطة النهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع منهجية محددة ، لافتة الى أنه من المقرر أن يقوم فريق متخصص من الأكاديمية بزيارة المدينة الأسبوع القادم للبدء فى إعداد الدراسة ، ووجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى رئيس الأكاديمية على حرصه زيارة المحافظة والمشاركة فى وضع الخطة حيث تابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن مدينة الأثاث في محافظة دمياط مشروع قومي ويوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام بالغ الفترة الحالية.