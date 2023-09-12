بري: لا سبيل للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا بالحوار

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تطابق وجهات النظر مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بأن لا سبيل للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا بالحوار، مرددًا: "الحوار ثم الحوار ثم الحوار.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماجرو.

وأوضح بري أن الحوار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي متاح حاليا لمن يريد مصلحة لبنان.

وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية لاسيما الاستحقاق الرئاسي.