"قسد" تعتقل مسئولا ماليا في "داعش" الإرهابي

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مسئول الشئون المالية في تنظيم داعش الإرهابي، وهو أحد القيادات المنوط بها توفير تمويل العمليات الإرهابية التي تنفذها عصابات وفلول التنظيم الإرهابي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلقاء وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية القبض على قيادي خطير في التنظيم الإرهابي، في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال عملية أمنية في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرق، اتضح أنه عمل كمسئول مالي للتنظيم الإرهابي.

وقال المرصد: إن وحدات مكافحة الإرهاب التّابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وبإسناد من طيران التَّحالف الدّولي، اعتقلوا قبله أيضا في الأول من سبتمبر الجاري، خلال عمليّة أمنيّة، أحد عناصر خلايا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في بلدة الدّشيشة التّابعة لمنطقة الشدّادي، جنوبيّ الحسكة.

في العراق مثلا، أكدت قوات التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم داعش لا يزال يعاني من الانتكاسات بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها قوات الأمن العراقية، وأوضح التحالف أن الأخيرة، في أغسطس الماضي، قتلت واعتقلت ما لا يقل عن 172 إرهابيا من داعش، واستهدفت عدة مخابئ لخلايا داعش في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار.

معلومات صادرة عن التحالف الدولي

ووفقا لبيانات صادرة عن "التحالف الدولي"، فإن "هجمات التنظيم فى العراق وسوريا انخفضت بشكل دراماتيكى منذ بداية العام الجاري، وأن العمليات التى ينفذها شركاء التحالف الدولى أسهمت فى تحييد قادة داعش من ساحة المعركة. وفى ظل حالة الفوضى لدى قيادة داعش لفاشلة، لن يكون أى عضو فى داعش بأمان".