محافظ دمياط تستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مستهل زيارته للمحافظة.

تناول اللقاء بحث آلية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المحافظة و الأكاديمية لدعم عدد من القطاعات ، وفى هذا السياق، ، ناقشت المحافظ و رئيس الأكاديمية سُبل تحقيق الشراكة لدعم صناعة الأثاث بالمحافظة وذلك تماشيًا مع الجهود التى تقوم بها الدولة للتطوير والنهوض بصناعة الأثاث بالمحافظة وبالتوازى مع ورش العمل المُنعقدة بحضور الجهات المعنية لإعداد تلك الخطة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية و قرار رئيس مجلس الوزراء.

فيما وقد رحبت "الدكتورة منال عوض" برئيس الأكاديمية على أرض محافظة دمياط، مشيدة بالجهود التى تقوم بها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لدعم مجالات البحث العلمى ، كما اعربت عن تطلعها لتحقيق التعاون مع الأكاديمية للاستفادة من خبراتها فى دعم ملفات العمل لوضع خارطة طريق محددة للتطوير.

وخلال اللقاء، تبادلت الدكتورة منال عوض والدكتور إسماعيل عبد الغفار الدروع التذكارية ،،هذا ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة تفقد مدينة دمياط للأثاث لتحديد آلية الشراكة فى ضوء الاستراتيجية المحددة للاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة.



