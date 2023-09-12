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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل سفير أذربيچان

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيچان في مصر.
يأتي هذا اللقاء بغية التعارف على قداسة البابا، وقدم لقداسته دعوة لزيارة أذربيچان.
أكد السفير أثناء اللقاء على العلاقة الطيبة التي بين مصر وأذربيچان مشيرًا إلى الزيارات الرسمية التي تم تبادلها بين البلدين مؤخرًا، وكان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيچان في يونيو الماضي، وهو أول رئيس مصري يزور بلادهم. 
كما أشار إلى الصراع بين أذربيچان وأرمينيا، طالبًا صلوات قداسته من أجل سلام بلادهم. 
ومن جهته أعرب قداسة البابا عن أنه يصلي من أجل سلام بلادهم وسلام العالم أجمع وقدم له هدية تذكارية عبارة عن كتاب عن تاريخ الكنيسة القبطية.

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البابا تواضروس الدكتور الخان بولوخوف الرئيس عبد الفتاح السيس الكنيسة القبطية المقر البابوي بالقاهرة
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