محاولات في الزمالك لتجهيز مستحقات اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد

تسعى اللجنة الثلاثية، لإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، لتجهيز مستحقات اللاعبين المتأخرة، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأبدى لاعبو الزمالك، غضبهم للجهاز الفني بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني، وعبدالواحد السيد، مدير الكرة، وطالب الثنائي، إدارة الأبيض بسرعة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، قبل مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفيدرالية.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني، لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في بطولة كأس الكونفيدرالية، ويسجل الفريق الأبيض مشاركته الرابعة في الإفريقية بمسمها الحديث.

وتطير بعثة الزمالك، غدًا إلى تنزانيا، لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاض وديتين خلال المعسكر المغلق، وفاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد، وخسر بالنتيجة ذاتها أمام سيراميكا كليوباترا، أمس الاثنين.