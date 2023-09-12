محافظ دمياط تناقش مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع المتقدمات عن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة والتى تُعد من أحد الفئات الستة التى تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ إذ جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة اللجنة التنفيذية المُنغقدة اليوم بحضور ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى للمرأة.

وناقشت الدكتورة منال عوض المشروعات المقدمة ومدى توافر المعايير الخاصة بالمبادرة وبالأخص المكونين الأخضر والذكى، وذلك تمهيدًا لتأهيل المشروعات التى تتوافق مع هذه الاشتراطات.

ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية تم فتح باب التقديم بها خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارى على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتتضمن ستة فئات تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة ، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

نجاح مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء

هذا وقد صرحت الدكتورة منال عوض، مجددًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيقًا للرؤية التنموية مصر ٢٠٣٠.

وقد تابعت "الدكتورة منال عوض" الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والاسراع بها وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.