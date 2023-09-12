فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب بني سويف

أعلنت وزارة العمل، توفير مديرية العمل بمحافظة بنى سويف فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك للعمل بمصنع الماسة لتصنيع وتجميع الادوات الصحية في تخصصات : فني ماكينات سحب ، ومديري تشغيل بلاستيك وتشكيل معادن من ذوي الخبرة، وفنى جودة ، وخراط اسطمبات ، برواتب مجزية حسب المقابلات الشخصية ، وسكن للمغتربين ، وأجازة أسبوعية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف ، أن المديرية تلقت طلب مع المصنع عن حاجته لشغل 5 فرص عمل في تخصصات مختلفة بالمصنع وعنوانه : المنطقة الصناعية بورش كوم أبو راضى – الواسطى ، كما حدد المصنع مواعيد المقابلات الشخصية للراغبين في الحصول على تلك الفرص يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين على الواتس آب على الرقم 01032222526 ، أو التواصل والاستفسار على الارقام 01155501141 مسؤول الموارد البشرية أحمد صبرى، مشيراً إلى استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين داخل شركات ومصانع القطاع الخاص وتأهيلهم للحصول على تلك الفرص من خلال برامج التدريب المهنى المجانية التي توفرها المديرية بمركز التدريب والوحدات المتنقلة.