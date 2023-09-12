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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

للمرة الثانية.. محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات تنسيق القبول  ببعض المدارس التعليم الفنى بمختلف تخصصاته ( صناعى -- زراعى - تجارى - تعليم مزدوج ) لعام 2023 – 2024 وفقاً لأعداد المتقدمين و الكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وجاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف إستكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصًا على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارة محافظة المنوفية بين محافظات الجمهورية كأعلى نسبة تعليم ، مناشدا أبنائه الطلاب بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتقدم .

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الإدارات التعليمية التعليم الفنى الثانوية الفنية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المدارس الثانوية الفنية
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