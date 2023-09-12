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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"يا مين يعيش".. سقوط صاحب مجموعة صيدليات هارب من 215 سنة سجن بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مالك مجموعة صيدليات، مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكما قضائيا.

 كما نجحت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد".

وكذا ضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد ".

 كما ألقت قوات الأمن القبض علي ضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد". 

وتمكن رجال الأمن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد".

 بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية 

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