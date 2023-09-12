"يا مين يعيش".. سقوط صاحب مجموعة صيدليات هارب من 215 سنة سجن بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مالك مجموعة صيدليات، مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكما قضائيا.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد".

وكذا ضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد ".

كما ألقت قوات الأمن القبض علي ضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد".

وتمكن رجال الأمن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد".

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية