الأهلي يضع برنامجا تدريبيا لموديست استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وضع أندرياس أندويا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا لتجهيز الفرنسي أنتوني موديست للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبلة.

وقالت مصادر داخل الأهلي، إن اندويا اجتمع مع موديست لمناقشته في بعض الوحدات التدريبية التي سيخضع لها خلال تدريباته مع الفريق التي تسبق لقاء السوبر الإفريقي.

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفرنسي موديست مهاجم الأهلي الجديد.

أضافت: كولر رحب باللاعب وأكد له سعادته بإتمام الصفقة، مؤكدا له أنه يعول عليه الكثير في الفترة المقبلة.

ونقل كولر للاعب طبيعة بعض الأمور داخل النادي علي كافة الأصعدة وتحديدا الجماهيرية مؤكدا له أن الجماهير لا ترضى سوى بالبطولات وإنه سيتواجد تحت ضغط مستمر وإنه يثق في خبراته للتعامل مع مثل هذه الأمور.

كولر نقل للاعب أيضا أهمية مباراة السوبر الإفريقي القادمة خاصة وانها في بداية الموسم والجماهير تنتظر مزيد من البطولات.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لبحث بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي الجمعة القادم.

وعلمت "البوابة نيوز " ان كولر ناقش مع جهازه المعاون ايحابيات وسلبيات ودية طلائع الجيش امس والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف سجله مروان عطيـة.

كما تحدث كولر مع جهازه المعاون عن الوحدات التدريبية الخاصة برحلة السعودية وايضا مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالتشكيل المنتظر للفريق.

كما خصص مسئولي النادي الأهلي أحد الفنادق الكبري بجوار مقر النادي بالجزيرة مكانا لاقامة الفرنسي موديست مهاجم الأهلي الجديد.