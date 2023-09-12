جهاز حماية المستهلك بأسوان يضبط ويحرر محاضر مخالفة

واصل جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع المحليات ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية، وأيضًا مفتشى التموين تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة تنظيم حملاته المكبرة التى استهدفت المرور والتفتيش على عدد من المحال والكيانات التجارية داخل أحياء ومناطق المدينة.

وقد أسفرت عن ضبط 333 كجم أغذية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر للبيع بأزيد من السعر الجبرى والمعلن للسجائر، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لعدم إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع، وعدم إصدار فواتير قانونية، وكذا تحرير 14 محضر جنحة صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقد شارك فى تنفيذ أعمال الحملة مسئولى جهاز حماية المستهلك وهم أحمد عبد القادر، ومحمود سيف النصر، بالإضافة إلى محمود عبد السلام مفتش الأغذية، وصبرى بسطاوى مفتش التموين.

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