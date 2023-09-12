ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهاز حماية المستهلك بأسوان يضبط ويحرر محاضر مخالفة

حملة تفتيشية على
حملة تفتيشية على المحال والكيانات التجارية بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع المحليات ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية، وأيضًا مفتشى التموين تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة تنظيم حملاته المكبرة التى استهدفت المرور والتفتيش على عدد من المحال والكيانات التجارية داخل أحياء ومناطق المدينة.

وقد أسفرت عن ضبط 333 كجم أغذية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر للبيع بأزيد من السعر الجبرى والمعلن للسجائر، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لعدم إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع، وعدم إصدار فواتير قانونية، وكذا تحرير 14 محضر جنحة صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقد شارك فى تنفيذ أعمال الحملة مسئولى جهاز حماية المستهلك وهم أحمد عبد القادر، ومحمود سيف النصر، بالإضافة إلى محمود عبد السلام مفتش الأغذية، وصبرى بسطاوى مفتش التموين.

IMG-20230912-WA0032
IMG-20230912-WA0032
IMG-20230912-WA0033
IMG-20230912-WA0033
IMG-20230912-WA0030
IMG-20230912-WA0030
IMG-20230912-WA0031
IMG-20230912-WA0031
جهاز حماية المستهلك مديرية الشئون الصحية أخبار محافظة أسوان
ads