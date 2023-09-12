دورة تدريبية بمعهد علوم البحار بالسويس عن سبل الحوكمة

أقيمت الدورة التدريبية بفرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد – فرع خليجي السويس والعقبة، اليوم الثلاثاء، بعنوان" البحار المصرية سبل الحوكمة والقانون والإدارة من أجل مستقبل مستدام" خلال الفترة من 11– 14 سبتمبر 2023.

في إطار التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) والمعهد الدولي للمحيطات (IOI) وتحت رعاية الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع خليجي السويس والعقبة.

بدأت فعاليات الدورة بكلمة ترحيب من الدكتورة لمياء إسماعيل محمدين رئيس مديرى المعهد الدولى للمحيطات حيث تحدثت عن دور المعهد الدولى والخطة المقبلة بالتعاون مع معهد علوم البحار

وتحدث الدكتور ياسر جنيد نائب مدير فرع المعهد بالسويس حول تاريخ معهد علوم البحار والمصايد وفروع المعهد المختلفة، جاءت أولى المحاضرات مع الدكتور محمد فياله مدرس القانون الدولى بالجامعة الأمريكية – الأكاديمية العربية حول ترسيم الحدود البحرية واتفاقية قانون البحار 1982

واستكمل الدكتور فياله محاضرات اليوم حول المنظمة البحرية الدولية والحوادث البحرية

جاءت محاضرة الدكتور محمد ابو شامة مدير إدارة الموانئ بوزارة البيئة حول اتفاقية برشلونة وعلاقتها بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما أشاد الدكتور أبو شامة حول إنجازات وزارة البيئة فى هذا المجال.

واختتمت محاضرات اليوم مع الدكتور محمد جابر رئيس معمل ديناميكا التجمعات السمكية بمعهد علوم البحار حول معاهدات وقوانين الصيد.

تناولت المحاضرة جوانب الاتفاقيات الدولية والمصايد وصيد الأسماك بأعالى البحار وقوانين الصيد الدولية ومدى أهميتها لاستمرارية الإنتاج وتقليل الصيد الجائر وتنظيم المصايد.