بوتين يقترح تحديد يوم للاحتفال بتوحيد المناطق الجديدة مع روسيا

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشروع قانون إلى مجلس (الدوما)، يقترح تحديد يوم 30 سبتمبر من كل عام للاحتفال بتوحيد المناطق الجديدة بشرق أوكرانيا مع روسيا.

وقال مشروع القانون، وفقا لقناة (روسيا اليوم)،إن "يوم 30 سبتمبر هو يوم إعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا الاتحادية (في عام 2022) ".

وأوضح المشروع أن قبول المناطق الجديدة في روسيا يقوم في أساسه على المنشأ والمصير التاريخي المشترك للشعوب التي تعيش على أراضيها، وجاء نتيجة للتعبير عن إرادة الملايين من الناس وممارستهم لحقهم المشروع في تحديد وضعهم السياسي بحرية ودون تدخل خارجي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن المفترض أنه في حال اعتماده، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره رسميا.

يشار إلى أن في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، تم إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وصوتت الأغلبية الساحقة لصالح هذا الانضمام، وفي 30 سبتمبر، وقع بوتين والزعماء الإقليميون اتفاقيات بشأن قبول الأراضي الجديدة في نطاق روسيا.