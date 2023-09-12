أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الثلاثاء 12/سبتمبر/2023 - 08:47 ص

استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2508 جنيهات للبيع، و2497 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2185 جنيها للبيع، و2195 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1881 جنيها للبيع، و1873 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,460 جنيها للبيع و 1,467 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17480 جنيها للبيع و 18560 جنيها للشراء.

واخيرا سجلت سعر أوقية الذهب نحو 1,922.99 دولار.