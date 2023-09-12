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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2508 جنيهات للبيع، و2497 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2185 جنيها للبيع، و2195 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1881 جنيها للبيع، و1873 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,460 جنيها للبيع و 1,467 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17480 جنيها للبيع و 18560 جنيها للشراء.

واخيرا سجلت سعر أوقية الذهب نحو 1,922.99 دولار. 

أسعار الذهب الذهب اليوم
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