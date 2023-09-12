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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليونان.. مقتل 6 أشخاص في بلدة ساحلية بالقرب من أثينا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي 6 أشخاص مصرعهم بأعيرة نارية، يوم الإثنين، خلال هجوم مسلح وقع في بلدة ساحلية بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأفاد بيان الشرطة اليونانية بأنه تم العثور على جثامين الضحايا مساء يوم الإثنين في مدينة أرتميدا الساحلية التي تبعد مسافة 20 كلم شرق أثينا.

ولم يتضمن البيان أية تفاصيل حول ملابسات إطلاق النار أو هويات الضحايا، كما لم تصدر مؤشرات فورية عن الدافع وراء الهجوم.

وذكرت قناة "إي آر تي" الرسمية أنه تم العثور على جثث 3 ضحايا داخل سيارة، وأن الجريمة نفذت بمسدس.

اليونان مقتل 6 أشخاص أثينا
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