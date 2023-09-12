بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة إثر انقلاب بمطروح

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وابنتيهما، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 16 على الطريق الدائري، بجوار مصنع الغاز شرق مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام.

استقبل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم أميره أحمد إبراهيم 25 سنة، مقيمة المنصورة، وابنتها لينا محمد عبده البسيونى، سنتان، المنصورة، تعاني من اشتباه نزيف على المخ واشتتباه نزيف فى البطن وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وزوجها محمد عبده البسيوني 30 سنة، المنصورة، يعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري كدمات شديد في الوجه والرأس.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.