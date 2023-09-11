متحدث الجيش الليبي: نحن أمام كارثة.. ونشكر الرئيس السيسي على الدعم الكامل

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن هناك أكثر من 2000 ضحية في مدينة درنة فقط نتيجة الفيضانات المترتبة على مرور عاصفة "دانيال" على الساحل الليبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكثير من الطرق قطعت نهائيا نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، مثل طريق سوسة - شحات، سوسة - درنة، قطعت بشكل كامل.

وأكد أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أعلن رفع درجة الاستعداد في كل وحدات القوات المسلحة، لكن الرياح العاتية منعت استخدام القوات الجوية، وقدم الجيش مساعدات للمتضررين في أماكن الإيواء، سواء بالمواد الغذائية والأدوية.

ولفت إلى أن العديد من المتضررين خرجوا من الأماكن المنكوبة دون ممتلكاتهم، ومنهم من فقد أسرته كلها أو جزء منها، وهبت جميع المدن الليبية لإرسال المساعدات للمدن المتضررة من العاصفة والسيول، وأثبتوا أن الليبيين يد واحد أمام حدث استثنائي غير مسبوق.

وقدم المسماري الشكر إلى مصر بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الليبيين بالكامل في جميع النواحي جراء كارثة العاصفة والسيول، مؤكدا أن هذا هو دائما مفهومنا عن مصر بأنها سند حقيقي لكل الليبيين عند الشدائد.



