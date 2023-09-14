الأندية الإنجليزية تسيطر على محفظة الإنفاق في القرن الـ21

سيطرت الأندية الإنجليزية على محفظة الإنفاق وأظهرت تفوقا واضحا على أندية أوروبا الكبرى فى قائمة الأندية العشرة الأكثر إنفاقا فى القارة العجوز خلال القرن الحادى والعشرين، وفقا لإحصائية حديثة لموقع "ترانسفير ماركت".

وحل نادى تشيلسى الإنجليزى، على رأس القائمة بإنفاق مليار و540 مليون جنيه إسترلينى خلال هذا القرن، بينما تواجد الستة الكبار من إنجلترا فى قائمة أبرز 10 أندية مع ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسى وميلان الإيطالى.

وجاء مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد فى المراكز الثانية والثالثة بإجمالى إنفاق مليار و450 مليون ومليار و360 مليون جنيه إسترلينى على التوالى، فى حين حل أرسنال فى المركز الرابع فى القائمة الإنجليزية والسادس إجمالا فى قائمة الأندية العشرة، ثم يليه توتنهام وليفربول فى المراكز الثامنة والعاشرة.

ولا يتضمن هذا الإنفاق مبالغ الصفقات الجديدة ولكن أيضا يشمل ما تحققه الأندية من عائدات من عمليات البيع، فمثلا، أنفق مانشستر سيتى حوالى 2.5 مليار جنيه إسترلينى منذ عام 2000 وكسب نحو 855 مليونا من عمليات البيع، ليصل إجمالى الإنفاق إلى مليار و450 مليون جنيه إسترلينى.

وحقق تشيلسى إجمالى إنفاق ضخم، ولكنه أيضا كسب مليارا و700 مليون جنيه إسترلينى من عمليات البيع، ما جعله يبقى فى الصدارة من حيث الإجمالى.

من ناحية أخرى، جاء باريس سان جيرمان الفرنسى رابعا فى قائمة الأندية العشرة الأكثر إنفاقا بإنفاق مليار و110 ملايين جنيه إسترلينى، وريال مدريد خامسا بإنفاق 855 مليون جنيه إسترلينى، وحل برشلونة فى المركز السابع بإجمالى إنفاق 813 مليون جنيه إسترلينى، وجاء ميلان فى المركز التاسع بإنفاق 678 مليون جنيه إسترلينى.