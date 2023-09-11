الصحة المغربية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2681 قتيلًا

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة المغربية، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد خلال اليومين الماضيين ارتفع إلى مستوى قياسي، فضلًا عن تصاعد نسب المصابين في عدد من مستشفيات المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المغربية، مصطفى بايتاس، إن عدد الضحايا جراء الزلزال ارتفع ليبلغ 2681 شخصًا، وسط استمرار جهود الإنقاذ في البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وأضاف، أن هناك خطة تعمل عليها السلطات المغربية من أجل إعادة تأهيل المناطق المنكوبة في المملكة جراء الزلزال.

وكشف عن تقديم الحكومة المغربية مساعدات مالية للناجين والمتضررين من الزلزال، لافتًا إلى أن هناك فرقًا تعمل على مدار الساعة للوصول إلى حصر المصابين والمتوفين جراء الزلزال وتقديم المساعدات اللازمة لكل المتضررين.