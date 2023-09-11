مصرع شخص اصطدم به قطار بالخانكة

لقي شخص مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء مروره شريط السكة الحديد من مكان خاطئ غير مخصص لعبور المشاة، بينما يقع هذا المكان بالقرب من مزلقان المصانع بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة الي مشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغًا من مشرف برج بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالقرب من منطقة المصانع بنفس ذات الدائرة المشار إليها، باصطدام أحد القطارات بشخص مجهول الهوية لتحول الجثة إلى أشلاء نتيجة الحادث.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بالقرب من مزلقان المصانع بدائرة قسم شرطة الخانكة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.