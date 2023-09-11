محافظ القليوبية يستقبل وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية.

ويأتي ذلك لاختيار المشروعات بالفئات الستة والتي تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "والتي جرى تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارىدي.

وجرى الاختيار بشكل مبدئي للمشروعات التي يتوافر بها المكونين الاخضر والذكي، واستبعاد المشروعات التي لم يتوفر فيها هذين المكونين، تمهيدا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حده، لعرضها على اللجنة العليا للمبادرة.

وشَهِدَ الإجتماع عرض عدداً من نماذج المشروعات المتقدمة من المُشاركين في المبادرة ومدى استيفائهم لآليات ونقاط التقييم التي يجب أن تؤخذ بالإعتبار، مع توضيح الهدف والمُستهدف من كل مشروع إلى جانب التركيز على أثر تنفيذ تلك المشروعات على المجتمع.

وتابع "المحافظ" أداء عمل اللجنة التنفيذية في إختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم وتذليل العقبات بما يُحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، كونها أحد المبادرات الوطنية التي تهدُف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

وجدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد المشروعات المُتقدمة من المحافظة (233) مشروعاً متنوعاً، وتم إختيار (55) مشروعاً مُكتملاً للمواصفات وسيتم إختيار عدد 3 مشروعات للتصفية النهائية من كل فئة بفئاتها الستة وهي (المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة دا- المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» - المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة).