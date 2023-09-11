الأثار: محاضرتان بمناسبة عيد رأس السنة القبطية الأربعاء

نظم المتحف القبطى التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار، محاضرتين بمناسبة عيد رأس السنة القبطية، وذلك يوم الاربعاء المقبل 13 سبتمبر 2023 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.

تتضمن المحاضرة الأولى، والتى تأتى بعنوان "عيد النيروز عبر العصور: ارتباطه بتاريخ مصر ونيلها وتقويمها" يقدمها د/ إسحاق إبراهيم عجبان، عميد معهد الدراسات القبطية وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

بينما تشمل المحاضرة الثانية التى تأتى تحت عنوان "تصوير الشهداء في الفن القبطي" يقدمها د/ نادر ألفي ذكري، أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، ومعهد الدراسات القبطية.