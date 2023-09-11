المطران شيحان يحتفل بذكرى تجليسه على كرسي الإيبارشية

احتفلت الطائفة المارونية ، بالذكرى الحادية عشر على تجليس المطران جورج شيحان، على كرسى ابرشية ألقاهرة المارونية لمصر والسودان. واقيم القداس الاحتفالي في كاتدرائية القديس يوسف بحي الظاهر، وترأس القداس وشاركه الصلاة كل من: الخوري نادر جورج، والخوري نبيل هب الريح، والخوري جوزيف طيرة. كما قدمت جوقة القديس يوسف المارونية الترانيم الروحية بقيادة الخوري جورج خطار.

وقال المطران “ شيحان ” في كلمة العظة: "بعد ١١ سنة من العمل في الابرشية. اري مسيرتي في الخدمة وفي تفكيري كل إنسان. اني ملتزم بخدمة الرب يسوع والأبرشية وأبنائها. نجتهد ونعمل لكي تعطي المسيرة ثمارها لكل إنسان. إن وقفتنا اليوم هي وقفة الصلاة، والصلاة هي وقفة وجدانية أمام الله. وحتي تكون صلاتنا مقبولة علينا أن نتحلي بفضيلة التواضع، ولولا الطاعة.. طاعة الرب يسوع والكنيسة، ما كنت أقف أمامكم اليوم كمطران".



مضيفا: "كان هدفي التواصل مع العائلات. ان يجتمعوا ويصلوا ويتقربوا مع بعضهم ويلتقوا لقاء محبة، كذلك الشبيبة والاطفال، فهذا دعم الكنيسة َللمسيرة السينودسية: العيش معا، نتحد ونعمل، ونصلي".

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