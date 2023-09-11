جمال بيومي: قمة العشرين تتحكم بنسبة 85% من الإنتاج العالمي

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قمة العشرين تتحكم بنسبة 85% من الإنتاج العالمي، وبالتالي يتم خلالها تبادل الرؤى ونقل الخبرات لحسن استغلال ثروات الامم بالعالم، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس السيسي طالب بالعدالة في توزيع الدخل، والعدل للقارة الأفريقية ضمن المنظومة العالمية لكونها اكثر القارات احتياجا.

واضاف جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر "الفضائية المصرية"، اليوم الاثنين، أن قارة أفريقيا تخرج المؤن إلى العالم المتقدم، مؤكدا أنه لابد من وجود استثمارات تعزز من النمو بدول القارة الأفريقية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لديها خبرات كبيرة وغير مكلفة، ويمكن لدول القارة الأفريقية الإستفادة من الخبرات المصرية.

كما لفت جمال بيومي، الى لقاء الرئيس السيسي مع رئيس المفوضية الأوروبية وهي اكبر شريك استثماري تجاري وبالتالي سيكون هناك نتائج ايجابية من مثل هذه اللقاءات.