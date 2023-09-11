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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
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وقع اللواء دكتور إسماعيل محمـد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ وتبادل الإستشارات الفنية والدراسات البحثية فى مختلف المجالات العلمية وخاصة فى مجالى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة،بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العملية والبحثية، وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكلا الجانبين .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس
بجامعة كفر الشيخ .

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القوات المسلحة الكلية الفنية العسكرية جامعة كفر الشيخ
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