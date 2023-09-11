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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إيقاف أعمال تعديل شقتين من سكني لتجاري بحي شمال مدينة المنيا

إيقاف أعمال تعديل
إيقاف أعمال تعديل شقتين من سكني لتجاري بحي شمال مدينة المنيا
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تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا اليوم الإثنين، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من إيقاف أعمال تحويل شقتين (الغربية والقبلية) من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص بعمارة رقم ١٨٧ بشارع مديرية التربية والتعليم، ناصية شارع السلام، بحي شمال المدينة، وذلك خلال حملاتها المستمرة داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى. 

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