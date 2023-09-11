ads
الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تكافؤ الفرص" بالبحيرة تنظم ندوتين بمركزي أبو حمص والدلنجات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة  اللواء وائل زغلول، ندوة توعوية تثقيفية تحت عنوان "حق المرأة فى الرعاية الأسرية" بقرية الوفائية بمركزالدلنجات.

وتناولت الندوة حق المرأة وأثر الرعاية الأسرية السليمة للمرأة من الصغر على تكوين شخصيتها كما تناولت الندوة حق المرأة ورعايتها وهى مسنة بعد رحلة العطاء الطويلة للأبناء.
وفى ذات السياق تم تنظيم ندوة أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص برئاسة اللواء مدحت الزغد ، ندوة تثقفية حول تمكين المراة اقتصادياً وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إستمرار وتكثيف خطط و برامج التوعية المجتمعية بحقوق المرأة والفتيات بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

الإستراتيجية الوطنية البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برامج التوعية المجتمعية تكافؤ الفرص بالبحيرة حدة تكافؤ الفرص محافظة البحيرة مركز ومدينة الدلنجات
ads