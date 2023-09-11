"تكافؤ الفرص" بالبحيرة تنظم ندوتين بمركزي أبو حمص والدلنجات

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول، ندوة توعوية تثقيفية تحت عنوان "حق المرأة فى الرعاية الأسرية" بقرية الوفائية بمركزالدلنجات.

وتناولت الندوة حق المرأة وأثر الرعاية الأسرية السليمة للمرأة من الصغر على تكوين شخصيتها كما تناولت الندوة حق المرأة ورعايتها وهى مسنة بعد رحلة العطاء الطويلة للأبناء.

وفى ذات السياق تم تنظيم ندوة أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص برئاسة اللواء مدحت الزغد ، ندوة تثقفية حول تمكين المراة اقتصادياً وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إستمرار وتكثيف خطط و برامج التوعية المجتمعية بحقوق المرأة والفتيات بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.