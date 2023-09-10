رئيس الوزراء الأوكراني: جميع الأموال التي تكسبها أوكرانيا تذهب إلى الدفاع

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الأحد، إن جميع الأموال التي تكسبها أوكرانيا بشكل مستقل تذهب لتمويل احتياجاتها الدفاعية وهو ما يمثل أولوية.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن شميهال قوله خلال خطاب ألقاه في حدث يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف، يجري تخصيص جميع الأموال التي تحصل عليها أوكرانيا بشكل مستقل لتمويل احتياجات الدفاع كأولوية.

وتابع:"جميع الأموال التي تكسبها أوكرانيا تذهب إلى الجيش. ويقدم شركاؤنا هذه الفرصة، حيث يتم تغطية جميع المدفوعات الاجتماعية ومدفوعات الميزانية من أموال الشركاء. ونحن ممتنون لهم للغاية على ذلك".

ووصف شميهال عملية إعادة إعمار أوكرانيا بأنها فرصة عظيمة للبلاد. وسيتم تنفيذ هذه العملية وفق مبدأ "إعادة البناء بشكل أفضل".

وأضاف "أن الدمار الذي تسببت به روسيا هو مأساة مروعة، لكنه في الوقت نفسه فرصة عظيمة لبلدنا: فرصة تنفيذ مشاريع تجارية كبيرة، ومشاريع شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص، ونحن نعمل على ذلك، ونجهز دولتنا واقتصادنا. من أجل التعافي"، على حد تعبيره.

ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني فإن مصدر تمويل إعادة إعمار البلاد يجب أن يكون مصادرة الأصول الروسية.