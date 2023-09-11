مصرع شابين إثر حادث تصادم في الفيوم

شهدت قرية سرسنا التابعة لمركز طاميه بمحافظة الفيوم، حالة من الحزن الشديد والاتشاح بالسواد إثر تلقي خبر مصرع الشابين محمود احمد حسن ابوزيد، 25 عاما، وحسام عطا فكري ربيع 24عاما وهم أحد أبناء القرية في حادث تصادم بمدينه فكر الدوار بمحافظه البحيرة أثناء ذهابه للتجارة.



وقال أحد أقارب الضحية، إنه في أثناء توجه الشابين لشراء عجول للتسمين من مدينه كفر الدوار، اصطدمت سيارة مسرعة بسيارة نصف نقل التي كانوا يستقلونها ما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع الشاب حسام عطا فكري ومحمود احمد حسن أبناء قرية سرسنا بالفيوم.

وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات تسليم الجثمان، وتم تسليمه إلى ذويه، وغادر الجثمان محافظة مطروح في الطريق إلى الفيوم، لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسهم بقرية سرسنا التابعة لمركز طاميه في محافظة الفيوم.

كم نعى زملاء الشابين عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واصفين اياهم بأنهم من خيرة شباب قرية سرسنا، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.