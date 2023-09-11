تفاصيل مصرع 3 أشخاص تحت عجلات قطار بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم بعد أن صدمهم قطار أثناء عبور شريط سكك حديد الحبشي في جنوب مدينة المنيا وتم نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث قطار أمام مزلقان الحبشي في جنوب مدينة المنيا مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص جاري التعرف على هوياتهم.

انتقل رجال البحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف حيث تم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفى المنيا العام ورجحت التحريات الأولية أن المتوفيين صدمهم القطار اثناء عبور المزلقان.

وكلفت النيابة العامة مفتش الصحة بتوقيع الكشف علي جثث الضحايا لمعرفة سبب الوفاة كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث والتصريح عقب ذلك بدفن جثث الضحايا.