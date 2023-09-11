أمام العدالة.. محاكمة نجل شقيق برلماني في قتل آخر بالسلام ومحاكمة 14 متهما بـ"فض اعتصام رابعة المسلح " أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الإثنين العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة نجل شقيق برلماني في قتل آخر بالسلام ومحاكمة 14 متهما بـ"فض اعتصام رابعة المسلح ".

-محاكمة 14 متهما بـ"فض اعتصام رابعة المسلح "



تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًّا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



-الجنايات تنظر محاكمة نجل شقيق برلماني في قتل آخر بالسلام



تنظر محكمة جنايات السلام محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل آخر طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة.



وجاء في أمر الإحالة أنه خلال أبريل 2023 وبدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين ن.أ 22 سنة وأحمد. ع 19 سنة بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

-محاكمة المتهم بسرقة سيارة مواطن بالزاوية الحمراء

تنظر محكمة جنح الزاوية الحمراء محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة مواطن باستخدام ونش بسبب خلافات بينهما بسبب الميراث.



كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل سرق سيارة مواطن بأسلوب السحب بمنطقة الزاوية الحمراء.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القليوبية)؛ لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" باستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث.

