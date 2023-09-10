منتخب مصر يواصل استعداداته لمباراة تونس الودية

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة تونس الودية والمقرر لها بعد غد الثلاثاء والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.

واجتمع البرتغالي بالاعبين عقب الانتهاء من المران في جلسة خاصة، تحدث خلالها عن اهمية الفوز بالمباراة وكأنها مباراة رسمية لاستكمال مسيرة اللا هزيمة.

تمكن منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، من تحقيق الفوز بهدف دون رد على نظيره منتخب إثيوبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

جاء الهدف عن طريق اللاعب مصطفي فتحي.

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