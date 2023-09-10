عضو أمناء الحوار الوطني: سنأخذ في الاعتبار التوفيق مع الجداول الزمنية لانتخابات الرئاسة

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يجرى التجهيز الآن للجلسات المتخصصة التي ستناقش ما دار في الجلسات العلنية بالأسابيع الأخيرة تمهيدا لإعلان حزمة جديدة من التوصيات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جزء من مسؤولية مجلس الأمناء.

وأضاف فرحات في حواره مع قناة إكسترا لايف، أنّ الانتخابات الرئاسية حدث كبير ومهم في مصر، وهناك اهتمام كبير به داخليا ودوليا، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء ليس بعيدا عن هذا الحدث، وبالتالي سيؤخذ في الاعتبار التوفيق بين الجداول الزمنية لسير الحوار الوطني والجداول الزمنية التي سوف تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "نحن ننتظر الجداول الزمنية التي سوف تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتم التوفيق بين المسألتين، وفي رأيي طبعا، حدث الانتخابات الرئاسية هو الحدث الأهم، لأنه يهم المجتمع المصري بكل قواه والمجتمع الدولي أيضا".