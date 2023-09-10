بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض العودة للمدارس بدمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، معرض أهلا بالمدار " والذى نظمته الغرفة التجارية بدمياط، بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط، حيث جاء ذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و على الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

تفقدت "المحافظ" أروقة المعرض الذى شهد إقبالا كبيرا فى أول أيام افتتاحه ، حيث يستمر لمدة شهر بمشاركة ٢٦ عارض ليضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من زى مدرسى لجميع المراحل الدراسية و أحذية و شنط و جميع الأدوات المكتبية ، كما حرصت على التواصل مع العارضين والاطلاع على نسب الخصم التى تراوحت ما بين ١٠ إلى ٣٠% ، حيث أكدت على ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم ، وتواصلت أيضًا مع زائرى المعرض للاطمئنان على توافر كافة احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية .

وثمنت " الدكتورة منال عوض " جهود الغرفة التجارية لاطلاق تلك المبادرات التى يتم تنفيذها سنويًا مع اقتراب العام الدراسى لتوفير كافة احتياجات المدارس فى مكان واحد وبأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق وبذات الجودة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، مؤكدة حرص المحافظة على دعم ورعاية هذه المعارض لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد بمكتبها ، وفد شركة إبدأ لتنمية المشروعات برئاسة العقيد إبراهيم العجوز مدير مبادرة "إبدأ" ، وذلك لمناقشة سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك لدعم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها المحافظة خاصةً قطاع الأثاث .

بحثت " المحافظ " آلية مشاركة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" فى الجهود التى تقوم بها الدولة لوضع خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والنهوض بها ، وذلك من خلال وضع حلول محددة للمشكلات التى تواجه الصناعة.

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