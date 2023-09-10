نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع التطوير والتوسعة بطريق جانبية البدرشين

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق جانبية البدرشين ومتفرعاتها ( شارع أبو جبر - شارع أحمد عرابي ) من بداية مزلقان الحوامدية حتي المخبز الآلي.

وجه نائب المحافظ بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير والرصف ، وجاء ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.

وشدد برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

وعاين النائب أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة العطور مشددا بسرعة الأنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما تابع نائب المحافظ منظومة النظافة بنطاق المدينة مشددا برفع مستوي النظافة بشوارع المدينة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامه أول بأول رافق نائب المحافظ هاني السيسي.

رئيس مدينة الحوامدية ومسؤلي مديريات الطرق و الري والزراعة وشركة مياة الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.