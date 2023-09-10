تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الأول من أكتوبر القادم، وذلك لمناقشة الطب الشرعي وأيضا سماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابه هشام سمير وأمانه سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، أخطارا بالحادث من العميد أسامة أبوطالب مأمور مركز أبشواى، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ابشواي بورود إخطارًا من مستشفى الفيوم العام بوصول شخص بحاله حرجة وبه عدة طعنات نافذة، وظل تحت الملاحظة والعلاج لمدة 15 يوما، إلا أنه لفظ أنفاسه أمس ليلاقى ربه.

وكانت قد أصدرت نيابة أبشواى بمحافظة الفيوم تصريح بدفن جثمان سائق توك توك بقرية النصارية التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، والذى لقى مصرعه متأثرا بجراحه عقب تعرضه لحادث سرقة التوك التوك الذي يعمل عليه للحصول على قوت يومه، حيث قام الجناة بطعنه عدة طعنات نافذة ونقل على إثرها إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، لكنه توفى بعد أسبوعين من دخوله المستشفى العام للعلاج.

وتبين من التحريات والبحث بمعرفة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، بأن المجنى عليه يدعى عادل إمام (32 سنة )، فوجئ ببعض الشباب يطلبون منه توصيلهم إلى إحدى القرى بالتوك توك الخاص به، وفى الطريق وبالقرب من الزراعات طلبوا منه النزول من التوك توك وحاولوا سرقته بالقوة الجبرية وتحت تهديد السلاح لكنه تصدى لهم وقاومهم للدفاع عن لقمة عيشه، فانهالوا عليه طعنا بالمطاوى، وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفروا هاربين، بعد أن تركوه غارقًا فى دمائه على جانبى الطريق العام.