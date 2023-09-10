رئيس رابطة الليجا: الدوري السعودي لا يشكل خطر علينا

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، عن تطور الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة، بجانب دفع مبالغ مالية ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لضم نجوم العالم.

وقال تيباس خلال تصريحات لـ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أوروبا هي أكبر مساحة لصناعة كرة القدم في العالم، الأمر ليس من قبيل الصدفة، إنها أندية عمرها قرون، والمسابقات مستمرة منذ عقود، والأندية والمسابقات أكثر أهمية من اللاعبين أنفسهم".

وتابع: "ما اسم النادي الذي يلعب فيه بنزيما؟ العالم لا يعرف أين ذهب، كرة القدم العربية تريد أن تنمو، وعليها أن تعمل بجد على تحسين العلامات التجارية لأنديتها، والعلامات التجارية لمنافساتها".

وأكمل: "لدى الليجا أكثر من 200 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، ولدى الدوري السعودي 5 ملايين، وللوصول إلى 200 يجب أن تعمل كثيرًا"

وأضاف: "تهديد الدوري السعودي لنا لا يزال بعيداً ولا يقلقنا الأمر، ما فعلوه هو أنهم قاموا بضخ الأموال إلى أوروبا، ولا يمكننا القول أن من بين المخاطر العشرة الأولى لكرة القدم الأوروبية هو الدوري السعودي في الوقت الحالي".

واختتم: "علينا أن نكون منتبهين، سنرى كيف يتطور كل شيء، لكنني أعتقد أن المسار الذي سلكه الدوري السعودي ليس كافيًا لمحاولة أن يكون دوري كبير".