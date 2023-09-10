ميسي يعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

قدم قائد منتخب الأرجنتين، وفريق إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، التعازي في ضحايا زلزال المغرب المدمر، الذي حدث مساء الجمعة الماضي.

وكان الزلزال قويا جدا حيث وصل إلى 6.8 ريختر، وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين، حيث تخطى عدد الوفيات 1700 شخصا بحسب أخر التحديثات من إعلام المغرب الرسمي.

وكتب ميسي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، وكل القوة للجرحى والمتضررين من الكارثة الفظيعة".

على الجانب الأخر، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي أمس السبت، تأجيل مباراة أسود الأطلسي مع ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي كان مقررًا لها العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ولم يتم الإعلان عن موعد أخر.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بيانًا، والذي نص على الوقوف دقيقة حداد بداية من اليوم وحتى 21 سبتمبر في مباريات المنتخبات والأندية.