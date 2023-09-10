"أبويا السبب".. العثور على خطاب بحوزة السيدة المنتحرة بمحطة مترو الزهراء

كشفت التحريات فى واقعة انتحار ربة منزل بمحطة مترو الزهراء، أن السبب خلافات أسرية بين المتوفية ووالدها.

وكانت محطة مترو الزهراء منذ يومين شهدت واقعة مأساوية، عندما تخلصت ربة منزل من حياتها أسفل قطار أثناء دخوله المحطة بسبب خلافات مع والدها.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو الزهراء مفاده قفز فتاة أمام قطار اثناء دخوله المحطة، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الامن وعثر على جثة ربة منزل ترتدى كامل ملابسها، وبفحص الجثمان عثر على خطاب يفيد بعزمها الانتحار بسبب خلافات مع والدها.

وبإجراء التحريات تبين أنه فى يوم الواقعة نشبت خلافات بين المتوفية ووالدها وتوجهت للمحطة ثم قفزت أمام قطار ولقت مصرعها.

وعلى الفور تم نقل الجثمان للمشرحة وتحفظ رجال الأمن على كاميرات المراقبة التى رصدت قفزها امام القطار وتم أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.