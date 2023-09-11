البصل بـ25 جنيها.. شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف سبب ارتفاع الأسعار.. وتجار سوق العبور: نتعرض لخسائر كبيرة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم الشهــرى لشهــر أغسطس 2023 مقارنة بشهـر يوليو 2023، حيث سجلت الأرقام ارتفاعا خلال شهر واحد فقط، مشيرا إلى ان قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا قدره (2.2%). وأوضح الجهاز المركزي ان التغييرات جاءت نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%).



لماذا ارتفعت عن أسعار السلع الأساسية؟

يأتي هذا مع ارتفاع أسعار سلع الخضار الأساسية حيث سجلت الطماطم "15" جنيها، والبصل 25 جنيها، والبطاطس 15 جنيها، وهي سلع لا غنى عنها في المطبخ المصري بشكل يومي.

وعن ارتفاع أسعار البصل أشار حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة إلى أن ارتفاع البصل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، لأن المساحات انخفضت بسبب تدني الأسعار في الأعوام الماضية لم تحقق خلالها تكلفة الإنتاج.



الطماطم

ووفقًا لإحصائية النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس 2023 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فإن صادرات مصر من الطماطم الطازجة ارتفعت بنسبة 25.2% لتبلغ 5 ملايين دولار في شهر مارس 2023 مقابل 4 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2022.

من جهته أكد المهندس محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن الارتفاع في الأسعار جاء بعد ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية فصل الصيف مما أدى إلى تراجع الإنتاجية.

وتابع في تصريحات صحفية له، أن الارتفاع في الأسعار لن يستمر طويلًا، مضيفًا أن محافظات مصر الشهيرة بزراعة الطماطم تستعد لحصاد العروة النيلى من محصول الطماطم.



البصل؟

البصل من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة والذى يدر دخلًا مجزيًا للمزارع سواء زرع منفردًا أو محملًا على معظم المحاصيل وعلى أشجار الفاكهة، إلا أن أسعار البصل منذ فترة وهي في ارتفاع عن الطبيعي كما أنه لم يتم نزوله بكميات للتخزين من قبل المزراعين للمواطنين مباشرة، مثل العادة القديمة أول كل حصاد له، وتم طرحه في الأسواق مباشرة بقيمة 15 جنيها، ليرتفع أخر الأمر ويصل الي 25 و30 جنية أحيانا.

أرجع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، ارتفاع سعر البصل الي قلة المعروض في الأسواق وانخفاض مساحات زراعة البصل هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

كما أشار "صدام" إلى عزوف بعض مزارعي البصل عن زراعته بعد خسائرهم الكبيرة الموسم السابق، موضحا أن المزارعين باعوا العام الماضي بأقل من سعر تكلفة المحصول، وتلك خسائرها يتكبدها المزارع وحده.

كما لفت النظر إلى زيادة حجم صادرات مصر من البصل مقارنة بالعام الماضي الذي استطاع فيه المواطن توفير احتياجاته من البصل، حيث احتل البصل المركز الثالث من صادرتنا الزراعية حتي الآن، إذ تم تصدير نحو 324 ألف طن من البصل.



سوق العبور

أكد تاجر في سوق العبور، رفض ذكر اسمه، أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج والنقل، والحرارة الشديدة يعرض التجار لخسائر كبيرة خاصة في الصيف.

وأشار إلى أن أسعار بعض الخضروات ستنخفض بحلول موسم الخريف، إلا أن البصل لن يسجل انخفاضا كبيرا بسبب قلة المعروض، وانتظار المحصول القادم ويستطيع المواطن التخزين منه للبقاء معه للشتاء والصيف.

وأضاف “ أبوصدام” أن محصول البصل يزرع غالبا في مصر في عروتين عروة تزرع في شهري أغسطس وسبتمبر بصعيد مصر وعروة في شهري أكتوبر ونوفمبر وتزرع في الوجه البحري ويجني البصل في شهور ابريل ومايو ويونيو من كل عام.