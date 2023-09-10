رئيس إندونيسيا يطالب إيطاليا وفرنسا بدعم البلاد للانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أعلنت الرئاسة الإندونيسية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عقد اجتماعين منفصلين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي بالهند؛ حيث دعاهما للانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكرت الرئاسة الإندونيسية، في بيان نقلته وكالة أنباء (إنتارا) الإندونيسية، أن "ويدودو وميلوني بحثا سبل تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات الإيطالية في إندونيسيا".

ورحب رئيس إندونيسيا بزيادة استثمارات إيطاليا في البلاد خاصة بافتتاح مصنع بياجيو المختص في تصنيع الدراجات النارية، وأكد تقديره لالتزام إيطاليا ببرنامج شراكة التحول العادل للطاقة.

ودعا ويدودو أيضًا إيطاليا للمشاركة في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في إندونيسيا، والبنية التحتية الخضراء، وتطوير العاصمة الجديدة نوسانتارا.

وأضاف البيان أن رئيس إندونيسيا طلب أيضًا دعم ميلوني لطلب إندونيسيا لتصبح عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي اجتماع آخر على هامش قمة العشرين، التقى رئيس إندونيسيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وطلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعم فرنسا لطلب بلاده لتصبح عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قائلا "لقد نفذنا إصلاحات اقتصادية مختلفة بما يتماشى مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأعرب ويدودو أيضًا عن تقديره لاستثمارات فرنسا في القطاعات الاستراتيجية في إندونيسيا، طالبًا منها تجسيد التزامها بمشروع تحول الطاقة في إندونيسيا بما في ذلك من خلال خطة شراكة التحول العادل للطاقة.